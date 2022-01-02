Здравствуйте! Меня зовут Александр.
Помогу Вам собрать красивый адаптивный сайт на конструкторе сайтов Tilda.
Разработаю для Вас макет небольшого сайта в Figma.
Помогу сверстать сайт с использованием html, css, bootstrap, pug и sass.
Мои контакты:
WhatsApp: +7-988-288-74-96
Telegram: @aleksandr_kuksov
E-mail: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Кадрирование, обтравка и ретуширование фотографий28 просмотров
- Учебный проект стоматологии Улыбка21 просмотр
- Сайт-одностраничник на Tilda (таролог Ольга)28 просмотров