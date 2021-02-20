AleksandrTsar

Александр AleksandrTsar

 
39 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Вёрстка сайтов. БЭМ, адаптивность, кроссбраузерный и валидный код, Flexbox, CSS3, HTML5, Bootstrap4, JavaScript.

Высокий уровень, качественная работа!

Адаптивная вёрстка

Гарантия на верстку: В течении недели после передачи архива с готовой версткой, я бесплатно исправлю свои ошибки, которые могли быть допущены при приеме работы и замечены позже.

Связь:

Ответственность:

  • Не нарушаю сроков
  • Готов преступить сразу
  • Не беру предоплату
  • Всегда довожу дело до конца

Знания, навыки:

  • HTML /CSS3
  • SASS
  • Вёрстка  валидная, адаптивная (responsive)
  • Кроссбраузерность. Чистый и понятный код.
  • Верстаю из PSD, Figma.
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Git
  • Внедрение плагинов.