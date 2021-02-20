AleksandrTsar

Вёрстка сайтов. БЭМ, адаптивность, кроссбраузерный и валидный код, Flexbox, CSS3, HTML5, Bootstrap4, JavaScript.
Высокий уровень, качественная работа!
Адаптивная вёрстка
Гарантия на верстку: В течении недели после передачи архива с готовой версткой, я бесплатно исправлю свои ошибки, которые могли быть допущены при приеме работы и замечены позже.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: @A_Tsarik
- Skype: a.s.c.86
Ответственность:
- Не нарушаю сроков
- Готов преступить сразу
- Не беру предоплату
- Всегда довожу дело до конца
Знания, навыки:
- HTML /CSS3
- SASS
- Вёрстка валидная, адаптивная (responsive)
- Кроссбраузерность. Чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Figma.
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Git
- Внедрение плагинов.
Действие аккаунта приостановлено!