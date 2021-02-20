AleksandrTsar

Вёрстка сайтов. БЭМ, адаптивность, кроссбраузерный и валидный код, Flexbox, CSS3, HTML5, Bootstrap4, JavaScript.

Адаптивная вёрстка

Гарантия на верстку: В течении недели после передачи архива с готовой версткой, я бесплатно исправлю свои ошибки, которые могли быть допущены при приеме работы и замечены позже.

Связь:

Ответственность:

Не нарушаю сроков

Готов преступить сразу

Не беру предоплату

Всегда довожу дело до конца

Знания, навыки: