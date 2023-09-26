Сайты под ключ на TILDA

Привет!

Меня зовут Александр Шубин

Я UI/UX веб-дизайнер и разработчик сайтов на платформе TILDA. В основном специализируюсь на создании Landing page, но разрабатываю так же многостраничники и мини магазины, таким образом помогаю своим заказчикам малого и среднего бизнеса решать задачи по реализации продаж и предоставления услуг.

В своей работе предпочитаю руководствоваться принципами удобства и лаконичности поэтому люблю минимализм.

Этапы работы

1. Сбор и анализ Брифинг. Определение дизайн задачи сайта.

Анализ структуры сайта (меню, кол-во страниц, блоков и тд).

Анализ сайта курента (ов)

2.ДизайнРазработка прототипа сайта и его утверждение.

Создание дизайн макета в Figma.

3.Верстка

Перенос макета в TILDA и его

адаптация под мобильные устройства, подключение анимации и форм.

Базовая настройка SEO

Перейдите на мой личный сайт, там можно ознакомится с моим портфолио и со мной, связаться удобным для вас способом . https://web-designer-sa.ru

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