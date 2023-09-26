Привет!
Меня зовут Александр Шубин
Я UI/UX веб-дизайнер и разработчик сайтов на платформе TILDA. В основном специализируюсь на создании Landing page, но разрабатываю так же многостраничники и мини магазины, таким образом помогаю своим заказчикам малого и среднего бизнеса решать задачи по реализации продаж и предоставления услуг.
В своей работе предпочитаю руководствоваться принципами удобства и лаконичности поэтому люблю минимализм.
Этапы работы
1. Сбор и анализБрифинг. Определение дизайн задачи сайта.
Анализ структуры сайта (меню, кол-во страниц, блоков и тд).
Анализ сайта курента (ов)
2.ДизайнРазработка прототипа сайта и его утверждение.
Создание дизайн макета в Figma.
3.ВерсткаПеренос макета в TILDA и его
адаптация под мобильные устройства, подключение анимации и форм.
Базовая настройка SEO
Перейдите на мой личный сайт, там можно ознакомится с моим портфолио и со мной, связаться удобным для вас способом .
https://web-designer-sa.ru
Для связи:
Оплата:
- webmoney
- ЮMoney
- visa / mastercard
Портфолио
- Сайт частной охранной организации.83 просмотра
- Сайт путешествий в доме на колесах WORLD OF TRAVEL138 просмотров
- Landing page мастера бровиста142 просмотра
- Landing page Beauty Mafia (онлайн конференция)90 просмотров
- Торты под заказ в г. Володарск47 просмотров