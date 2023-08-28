Перепечатка текстов

Перепечатывание текстов, которое включает в себя: печать текста с книжных носителей ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов, сверка после внесения правок набор информации предоставленных графических файлов в текстовый документ.

Вывод информации с картинок с аудио, видео, и других источников.

К работе отношусь очень ответственно, и внимательно. При сотрудничестве со мной вы получите: вежливое общение, быстрый и эффективный рабочий процесс, выполняю все в срок.