Aleksandra_text_

Набор текста.
Предлагаю услуги по набору текста на дому.
Набор текста от меня включает в себя:
- Печать текста с отсканированных документов;
- Печать текста с книжных носителей;
- Печать текста с изображений;
- Печать текста с рукописей;
- Печать текста с аудио;
- Печать текста с видео;
- исправление ошибок;
- редактирование текста.
О моих преимуществах:
- Владение "слепым" методом печати;
- Выполнение работ точно в срок;
- Быстрый и продуктивный рабочий процесс;
- Индивидуальный подход к каждому покупателю и к каждой работе;
- Качественно выполненная работа.