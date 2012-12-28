ОБРАЗОВАНИЕ
сентябрь 2006 – июнь 2011 Крымский Государственный Университет г. Ялта
- высшее образование
- факультет “педагогики, психологии и инклюзивного образования”
- диплом специалиста по специальности «социальный педагог», специализация «практический психолог»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
- Windows, MS Office, Internet — опытный пользователь
- опыт продаж, подготовки документов
- знание программы Adobe Photoshop на среднем уровне
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ
- базовый английский
ВОИНСКАЯ СЛУЖБА
с октября 2011 по июль 2012 гг. проходил срочную военную службу в рядах Вооружённых Сил Украины в зенитно-ракетных войсках. Уволен в запас в звании старшего солдата
ПРОЧЕЕ
Основные черты характера: усидчивость, коммуникабельность, исполнительность
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
12 лет назад
Спасибо за работу, Александр! Выполнено быстро и по всем требованиям, которые я дал. Очень понравилась работа.
Ответный отзыв
Антон Козлов - отличный заказчик, общение и сотрудничество комфортное, всё толково, ясно и понятно. Оплата своевременная. Большое спасибо за сотрудничество!
$8
10 баллов
12 лет назад
Сергей проявил себя как грамотный, ответственный исполнитель и приятный в общении человек. Рекомендую всем к сотрудничеству. Успехов в работе и с наступающим!:)
Ответный отзыв
Елена - отличный заказчик, общение и сотрудничество комфортное, всё толково, ясно и понятно. Оплата своевременная. Буду рад поработать с Вами ещё. Большое спасибо за сотрудничество!
Копирайтинг
2 отзыва
от $1
от 1 дня
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