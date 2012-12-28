Aleksandrov_S

Сергей Aleksandrov_S

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

ОБРАЗОВАНИЕ

сентябрь 2006 – июнь 2011 Крымский Государственный Университет г. Ялта

- высшее образование

- факультет “педагогики, психологии и инклюзивного образования”

- диплом специалиста по специальности «социальный педагог», специализация «практический психолог»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

- Windows, MS Office, Internet — опытный пользователь

- опыт продаж, подготовки документов

- знание программы Adobe Photoshop на среднем уровне

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

- базовый английский

ВОИНСКАЯ СЛУЖБА

с октября 2011 по июль 2012 гг. проходил срочную военную службу в рядах Вооружённых Сил Украины в зенитно-ракетных войсках. Уволен в запас в звании старшего солдата

ПРОЧЕЕ

Основные черты характера: усидчивость, коммуникабельность, исполнительность

Отзывы заказчиков

kozlovanton
Антон 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
28 отзывов(-2)
$1
10 баллов
12 лет назад
Инструкция по работе с Profit-Partner
Спасибо за работу, Александр! Выполнено быстро и по всем требованиям, которые я дал. Очень понравилась работа.
Антон Козлов - отличный заказчик, общение и сотрудничество комфортное, всё толково, ясно и понятно. Оплата своевременная. Большое спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
elennotme1
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
$8
10 баллов
12 лет назад
Копирайтинг
Сергей проявил себя как грамотный, ответственный исполнитель и приятный в общении человек. Рекомендую всем к сотрудничеству. Успехов в работе и с наступающим!:)
Елена - отличный заказчик, общение и сотрудничество комфортное, всё толково, ясно и понятно. Оплата своевременная. Буду рад поработать с Вами ещё. Большое спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
от $1
от 1 дня
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