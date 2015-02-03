Aleksei059

1. Видеосъемка, видеомонтаж. Опыт создания видеороликов -- с 2000г.

2. Фотосъемка, обработка фотографий. Опыт фотографии -- с 1979г. Опыт создания художественных фотографий -- с 2013г.

3. Дипломированный специалист: инженер-теплоэнергетик (теплотехник). Стаж работы по специальности -- 20 лет. В настоящее время -- заместитель главного энергетика предприятия с численностью персонала 8000 человек. Опыт работы:

- эксплуатация, строительство, реконструкция, наладка теплоэнергетического оборудования и систем теплоснабжения: котлы, вспомогательное котельное оборудование, водоподготовка, системы автоматики котельных установок, тепловые сети, системы отопления зданий;

- эксплуатация, строительство, реконструкция, наладка оборудования и систем водоснабжения и канализации: сети, оборудование, очистные сооружения, водоочистные сооружения;

- разработка инструкций по эксплуатации, инструкций по охране труда;

- экспертиза проектной документации;

- разработка Excel-форм отчетности и анализа;

- разработка, корректировка, сопровождение планов работ;

- электронный документооборот, информационно-управляющие системы.