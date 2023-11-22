Meta Ads спеціаліст, таргетолог

Працюю пеціалістом по налаштуванню і веденню рекламних кампаній в Meta Ads.

Залюбки допоможу Вам збільшити кількість продажів та/або залучити нових клієнтів з соціальних мереж.

Націлений на результат для Вашого бізнесу та довгострокову співпрацю.

Завжди намагаюся бути максимально чесним!

Тому не ображайтеся, якщо після дослідження Вашого проєкту відмовлюсь від співпраці.

Беруся за роботу лиш в випадку коли зможу дати результат.

Результати моїх кліентів:

1. Магазин одягу. (2-ий місяць співпраці)

Roas 1461%

Бюджет: 56 000 грн

Виручка 820 500 грн

2. Дистанційний фестиваль-конкурс мистецтв

Roas 950%

Бюджет 11 000 грн

Оборот 106 700 грн



Мій телефон: +380971320853

Телеграм: https://t.me/aleksakimov

Інстаграм: https://www.instagram.com/aleksey.akim/