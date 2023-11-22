AlekseyAkimov

Олексій Акімов AlekseyAkimov

 
34 года
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Meta Ads спеціаліст, таргетолог

Працюю пеціалістом по налаштуванню і веденню рекламних кампаній в Meta Ads.

Залюбки допоможу Вам збільшити кількість продажів та/або залучити нових клієнтів з соціальних мереж.

Націлений на результат для Вашого бізнесу та довгострокову співпрацю.

Завжди намагаюся бути максимально чесним!

Тому не ображайтеся, якщо після дослідження Вашого проєкту відмовлюсь від співпраці.

Беруся за роботу лиш в випадку коли зможу дати результат.

Результати моїх кліентів:

1. Магазин одягу. (2-ий місяць співпраці)

     Roas 1461%

     Бюджет: 56 000 грн

     Виручка 820 500 грн

2. Дистанційний фестиваль-конкурс мистецтв

      Roas 950%

      Бюджет 11 000 грн

      Оборот 106 700 грн

Мій телефон: +380971320853
Телеграм: https://t.me/aleksakimov

Інстаграм: https://www.instagram.com/aleksey.akim/

Портфолио

Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$10/час
от $100от 10 дней
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