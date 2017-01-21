Разработка 3D сборок конструкций и деталей, создание 2D чертежей, эскизов, технических рисунков, векторизация чертежей и эскизов
- Разработка и проработка трехмерных сборок
- Разработка деталей, чертежей, эскизов, создание технического рисунка
- Владение специализированными пакетами САПР (Компас, SolidWorks, FeatureCAM, Вертикаль, ADEM, Лоцман: PML, Inventor)
- Оцифровка чертежей и эскизов
- Компоновка изделий
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Машиностроение
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Чертежи и Схемы
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