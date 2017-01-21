AlekseyKekin

Алексей AlekseyKekin

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Разработка 3D сборок конструкций и деталей, создание 2D чертежей, эскизов, технических рисунков, векторизация чертежей и эскизов

- Разработка и проработка трехмерных сборок

- Разработка деталей, чертежей, эскизов, создание технического рисунка

- Владение специализированными пакетами САПР (Компас, SolidWorks, FeatureCAM, Вертикаль, ADEM, Лоцман: PML, Inventor)

- Оцифровка чертежей и эскизов

- Компоновка изделий

Машиностроение
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга