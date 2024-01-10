AlekseyKot

Алексей AlekseyKot

 
28 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Разработка качественного, надежного и чистого как Боливийский к***ин веб-продукта - Html, Css, Scss(Sass), JavaScript(JQuery), Gulp, Бэм

Доброго времени суток!

Для меня важно,чтобы моя работа Вам понравилась и Вы по достоинству оценили качество готового продукта. Моя работа-отличное сочетание качества,цены и сроков.

Немного о хорошем:

Ответственность и инициативность.

Я в полной мере отвечаю за возлагаемую на меня задачу и гарантирую выполнение в оговоренные сроки.

Нестандартный подход.

Вы полностью контролируете процесс разработки.2-3 раза в день я сообщаю вам о процессе.

Всегда на связи.

Обсуждение деталей в любом формате.

Переписка или аудио/видеозвонок.

Немного о применяемых технологиях:

  • HTML5, CSS3, JS(JQuery).

  • Flexbox/Grid

  • Scss/CSS

  • Sprite

  • Animations

  • Gulp

  • Git

  • БЭМ

  • Кроссбраузерно/Адаптивно.

  • Аккуратный, логичный, продуманный код.

  • Pixel perfet

  • Figma/PhotoShop

***Портфолио поможет оценить уровень моей работы:

HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $30от 2 дней
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