Разработка качественного, надежного и чистого как Боливийский к***ин веб-продукта - Html, Css, Scss(Sass), JavaScript(JQuery), Gulp, Бэм
Доброго времени суток!
Для меня важно,чтобы моя работа Вам понравилась и Вы по достоинству оценили качество готового продукта. Моя работа-отличное сочетание качества,цены и сроков.
Немного о хорошем:
Ответственность и инициативность.
Я в полной мере отвечаю за возлагаемую на меня задачу и гарантирую выполнение в оговоренные сроки.
Нестандартный подход.
Вы полностью контролируете процесс разработки.2-3 раза в день я сообщаю вам о процессе.
Всегда на связи.
Обсуждение деталей в любом формате.
Переписка или аудио/видеозвонок.
Немного о применяемых технологиях:
HTML5, CSS3, JS(JQuery).
Flexbox/Grid
Scss/CSS
Sprite
Animations
Gulp
Git
БЭМ
Кроссбраузерно/Адаптивно.
Аккуратный, логичный, продуманный код.
Pixel perfet
Figma/PhotoShop
***Портфолио поможет оценить уровень моей работы:
Я против войны в Украине!
Портфолио
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