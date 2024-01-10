Разработка качественного, надежного и чистого как Боливийский к***ин веб-продукта - Html, Css, Scss(Sass), JavaScript(JQuery), Gulp, Бэм

Для меня важно,чтобы моя работа Вам понравилась и Вы по достоинству оценили качество готового продукта. Моя работа-отличное сочетание качества,цены и сроков.

Немного о хорошем:

Ответственность и инициативность.

Я в полной мере отвечаю за возлагаемую на меня задачу и гарантирую выполнение в оговоренные сроки.

Нестандартный подход.

Вы полностью контролируете процесс разработки.2-3 раза в день я сообщаю вам о процессе.

Всегда на связи.

Обсуждение деталей в любом формате.

Переписка или аудио/видеозвонок.