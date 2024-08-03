Сайты под ключ; Продвижение; Маркетинг

Меня зовут Алексей, я специализируюсь на создании эффективных веб-сайтов, продающего дизайна и маркетинговых материалов. Мой опыт и знания охватывают множество областей, от копирайтинга до маркетинга и продаж, что позволяет мне предоставлять комплексные и высококачественные услуги.



Я предлагаю:

▪️Разработка сайта с продуманной структурой и продающим копирайтингом для увеличения продаж;

▪️Решения под любой бюджет: от шаблонных версий до уникального дизайна;

▪️Постоянное обслуживание и поддержка вашего сайта.



Пишите, чтобы я мог лучше понять Ваши потребности и предложить оптимальное решение.