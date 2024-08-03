Сайты под ключ; Продвижение; Маркетинг
Меня зовут Алексей, я специализируюсь на создании эффективных веб-сайтов, продающего дизайна и маркетинговых материалов. Мой опыт и знания охватывают множество областей, от копирайтинга до маркетинга и продаж, что позволяет мне предоставлять комплексные и высококачественные услуги.
Я предлагаю:
▪️Разработка сайта с продуманной структурой и продающим копирайтингом для увеличения продаж;
▪️Решения под любой бюджет: от шаблонных версий до уникального дизайна;
▪️Постоянное обслуживание и поддержка вашего сайта.
Пишите, чтобы я мог лучше понять Ваши потребности и предложить оптимальное решение.
Я против войны в Украине!
Портфолио
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