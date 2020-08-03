AlenaGrigoriewa

Меня зовут Алена

Опыт работы графическим дизайнером: 3 года

Опыт работы фотографом/видеографом: 2 года

Имею опыт в реализации проектов, начиная от создания фирменного стиля до верстки журналов и книг, подготовка макетов к печати.

Знание программ: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop Lightroom

Образование: СПбГУПТД КТМУ; специальность: Графический дизайн.

Для меня важно создать кейс, который укомплектован по всем визуальным требованиям нынешнего времени, потому по желанию клиента я подкрепляю проект фото и видео съемками.

Высокая скорость выполнения работы, креатив, качество, коммуникабельность - коротко о моих услугах

Мое дизайн-портфолио : https://www.behance.net/alyusika

Фото и видео-портфолио: https://www.instagram.com/photos_alyusika/