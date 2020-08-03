AlenaGrigoriewa

Алёна Григорьева AlenaGrigoriewaAlenaGrigoriewa
Меня зовут Алена
Опыт работы графическим дизайнером: 3 года
Опыт работы фотографом/видеографом: 2 года
Имею опыт в реализации проектов, начиная от создания фирменного стиля до верстки журналов и книг, подготовка макетов к печати.
Знание программ: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop Lightroom
Образование: СПбГУПТД КТМУ; специальность: Графический дизайн.
Для меня важно создать кейс, который укомплектован по всем визуальным требованиям нынешнего времени, потому по желанию клиента я подкрепляю проект фото и видео съемками.
Высокая скорость выполнения работы, креатив, качество, коммуникабельность - коротко о моих услугах
Мое дизайн-портфолио : https://www.behance.net/alyusika
Фото и видео-портфолио: https://www.instagram.com/photos_alyusika/