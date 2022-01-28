Получите клиентов для бизнеса через 3 дня рекламы

ТАРГЕТОЛОГ, ВЕБ-ДИЗАЙНЕР полного цикла.

Вы формируете задачу, а я разрабатываю самый лучший путь для её достижения, используя только самые эффективные и актуальные инструменты интернет маркетинга во всём мире.

Опыт работы 7 лет!

В мои услуги входит:

1. Таргетированная реклама в соц сетях(instagram, Вк, Tik-Tok)

2. Контекст в Яндекс, Google

3. Разработка сайта

4. E-mail маркетинг

5. Разработка чат ботов и квизов

Мои преимущества:

Я не просто настраиваю рекламу или создаю вам сайт, а провожу полный анализ вашего бизнеса, в том числе конкурентов, то есть я докапываюсь до самой сути вашего продукта, чтобы от рекламы вы получили только максимальный результат!

Ссылка на работы: https://lebega.ru/cases

Контакты для связи:

Почта: [email protected]

Телефон: 89154234750

Вотсап: 89268324373