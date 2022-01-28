ТАРГЕТОЛОГ, ВЕБ-ДИЗАЙНЕР полного цикла.
Вы формируете задачу, а я разрабатываю самый лучший путь для её достижения, используя только самые эффективные и актуальные инструменты интернет маркетинга во всём мире.
Опыт работы 7 лет!
В мои услуги входит:
1. Таргетированная реклама в соц сетях(instagram, Вк, Tik-Tok)
2. Контекст в Яндекс, Google
3. Разработка сайта
4. E-mail маркетинг
5. Разработка чат ботов и квизов
Мои преимущества:
Я не просто настраиваю рекламу или создаю вам сайт, а провожу полный анализ вашего бизнеса, в том числе конкурентов, то есть я докапываюсь до самой сути вашего продукта, чтобы от рекламы вы получили только максимальный результат!
Ссылка на работы: https://lebega.ru/cases
Контакты для связи:
Почта: [email protected]
Телефон: 89154234750
Вотсап: 89268324373
Портфолио
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