Я ответственная и внимательная к деталям. Отношусь к работе с максимальной самоотдачей. Легко обучаюсь, люблю узнавать что-то новое. Не стесняюсь задавать вопросы. Люблю структурированность и порядок во всём. Обладаю грамотной речью и письмом.

На данный момент обучаюсь профессии Копирайтер (Skillbox), имею неоконченное высшее образование.

Последнее место работы - гончарная школа Колокол, на позиции администратора. В мои обязанности входило: Взаимодействие с клиентами (в социальных сетях, по телефону, вживую), консультации по мастер-классам, продуктам, запись на занятия. Приём клиентов в школе, расчёт на кассе, общение, продажи, консультации.Работа с системой Bitrix (учёт всех записей на занятия, сертификатов и так далее) и ведение Гугл Таблиц (заполнение отчетов по кассе, изменение внутреннего расписания, корректировка других рабочих документов и таблиц для учеников).Работа по готовым скриптам, а также создание скриптов (для ответов клиентам). Взаимодействие с командой.На этой должности я также получила огромный багаж знаний о керамике.