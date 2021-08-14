Приветствую Вас в моём профиле на Weblancer! Я, Алёна Храмова, занимаюсь созданием сайтов, а именно дизайном в Figma и версткой в Tilda.
Помогаю моим заказчикам, стартапам, мелкому и среднему бизнесу решать одну из важных задач, а именно создание продающего сайта с помощью креативного дизайна и качественной верстки.
Задачи, которые я выполняю для клиентов:
- Дизайн сайта, отдельных страниц, баннеров и блоков
- Создание и оформление прототипа для сайта
- Дизайн с нуля (без прототипа и ТЗ)
- Редизайн сайта
- Создание сайта на Тильда по вашему или моему дизайну
- Верстка готового дизайна на Tilda.
Мои преимущества:
1) Быстрый старт. Сделаю Ваш сайт в течении 10-20 дней, не жертвуя при этом качеством и функционалом.
2) Выгодная цена. Для создания сайта Вам не придется нанимать дизайнера, верстальщика и программиста, я всё сделаю сама.
3) Гармоничный дизайн. Вы получите от меня очень стильный, современный и продуманный дизайн, так как я имею хорошую насмотренность и улавливаю все новые тренды в дизайне.
4) Верстка на Tilda. Вы сами сможете легко управлять сайтом и вносить изменения без моей помощи. Сайт можно будет интегрировать практически со всеми системами, действует адаптация под любое устройство, отсутствие багов и защита от вирусных атак, хорошее действие SEO.
5) Моя работа. Полностью вникаю именно в Ваш проект и Вашу нишу, всегда на связи с заказчиком, не бросаю проекты, работаю по безопасной сделке или предоплате.
Выбирайте меня и вместе мы создадим отличный проект, который принесет Вам прибыль и окупит Ваши затраты на рекламу!
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