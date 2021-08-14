UX/UI-дизайнер

Приветствую Вас в моём профиле на Weblancer! Я, Алёна Храмова, занимаюсь созданием сайтов, а именно дизайном в Figma и версткой в Tilda.

Помогаю моим заказчикам, стартапам, мелкому и среднему бизнесу решать одну из важных задач, а именно создание продающего сайта с помощью креативного дизайна и качественной верстки.

Задачи, которые я выполняю для клиентов:

- Дизайн сайта, отдельных страниц, баннеров и блоков

- Создание и оформление прототипа для сайта

- Дизайн с нуля (без прототипа и ТЗ)

- Редизайн сайта

- Создание сайта на Тильда по вашему или моему дизайну

- Верстка готового дизайна на Tilda.

Мои преимущества:

1) Быстрый старт. Сделаю Ваш сайт в течении 10-20 дней, не жертвуя при этом качеством и функционалом.

2) Выгодная цена. Для создания сайта Вам не придется нанимать дизайнера, верстальщика и программиста, я всё сделаю сама.

3) Гармоничный дизайн. Вы получите от меня очень стильный, современный и продуманный дизайн, так как я имею хорошую насмотренность и улавливаю все новые тренды в дизайне.

4) Верстка на Tilda. Вы сами сможете легко управлять сайтом и вносить изменения без моей помощи. Сайт можно будет интегрировать практически со всеми системами, действует адаптация под любое устройство, отсутствие багов и защита от вирусных атак, хорошее действие SEO.

5) Моя работа. Полностью вникаю именно в Ваш проект и Вашу нишу, всегда на связи с заказчиком, не бросаю проекты, работаю по безопасной сделке или предоплате.

Выбирайте меня и вместе мы создадим отличный проект, который принесет Вам прибыль и окупит Ваши затраты на рекламу!