Alena_Lebedeva

Приму заказы
Добрый день!
Меня зовут Алёна, мне 29 лет. Я мама в декрете.
Принимаю заказы связанные с текстовыми документами, а также у меня большой опыт в полиграфии, если нужно что то сделать в photoshop или в corel, то это ко мне)
Рада буду с Вами поработать, готова к большому объему работы.
Качество и сроки гарантирую.
Знаю Photoshop, Corel, Illustrator.
Верстаю визитки, буклеты, листовки, фотокниги и т.д.
Огромный опыт работы с фотографиями( ретушь, реставрация любой сложности)
Очень быстрая скорость печати текстовых документов.
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