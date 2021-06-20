Alena_Lebedeva

Приму заказы

Добрый день!

Меня зовут Алёна, мне 29 лет. Я мама в декрете.

Принимаю заказы связанные с текстовыми документами, а также у меня большой опыт в полиграфии, если нужно что то сделать в photoshop или в corel, то это ко мне)

Рада буду с Вами поработать, готова к большому объему работы.

Качество и сроки гарантирую.

Знаю Photoshop, Corel, Illustrator.

Верстаю визитки, буклеты, листовки, фотокниги и т.д.

Огромный опыт работы с фотографиями( ретушь, реставрация любой сложности)

Очень быстрая скорость печати текстовых документов.