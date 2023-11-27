Копирайтер
Доброго дня!
Хочу запропонувати свої послуги з frontend розробки сайтів, оновлення контенту для сайтів та генерація контенту.
Освіта: фінанси та кредит, Курси GoIT fullstack dev.
Досвід роботи: 7 років у банківській системі та 2 Роки досвіду frontend розробником в компанії Master Builders VS LTD.
Відповідальна та професійно виконую свою роботу. Зацікавлена у якісному наданні послуг та створення надійного іміджу в подальшій діяльності.
Буду рада взаємній співпраці.
Портфолио
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