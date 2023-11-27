Копирайтер

Доброго дня!

Хочу запропонувати свої послуги з frontend розробки сайтів, оновлення контенту для сайтів та генерація контенту.

Освіта: фінанси та кредит, Курси GoIT fullstack dev.

Досвід роботи: 7 років у банківській системі та 2 Роки досвіду frontend розробником в компанії Master Builders VS LTD.

Відповідальна та професійно виконую свою роботу. Зацікавлена у якісному наданні послуг та створення надійного іміджу в подальшій діяльності.

Буду рада взаємній співпраці.