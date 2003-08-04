Предлагаю свои услуги в видеомонтаже. Так же работаю репетитором по вокалу, сольфеджио, фортепиано.Рада буду сотрудничать и отвечу на все вопросы!

Я Александра- пелагог по вокалу, так же преподаю сольфеджио и фортепиано начинающим деткам и взрослым. Уроки провожу онлайн. Помогу с письменным работами по сольфеджио, разложу песню по партиям.

Имею опыт в создании музыкальных видео клипов, информационных роликов, образовательных видео (мастер классы и видео уроки), исторических мини-фильмов, романтичных "love story", рекламных роликов, видео развлекательного характера ( Tik-Tok ), видео-истории Instagram.

Открыта для новых форматов проектов! До встречи!)