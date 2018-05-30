Фриланс-автор с тремя годами опыта в сфере копирайтинга и контент-менеджмента. Разработка контента на русском и английском языках, в формальном и неформальном стиле, в сжатые сроки.
Специализация: интернет-маркетинг, SEO-продвижение.
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
7 лет назад
Хороший исполнитель. Понимает задачу. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Внятное ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.