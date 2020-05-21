Alex147web

Есть несколько куплетов На обложку альбома группы "Ленинград", надо написать им еще куплета три или четыре , есть логотип, есть заставка на диск, и даже ... в общим надо добить тему ...
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- Копирайтинг7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $150
Требуется сочинить стихотворение для размещения на лицевую страницу сайта. Тема NLP: влияние на развитие, сознание, обучение, личная жизнь и т. д. Основной тезис: "Наука против магии". Плагиат не желателен, ведь авторское право никто не отменял.Стихи, Песни и Проза80 заявокЗакрыт5 лет назад
Нанесение текста и других элементов на фотографию, для тех, кто умеет работать в фоторедакторах. Оплата только по результату выполненой работы в обмен на оригинальный формат фото с качественно выполненным заказом, то-есть с шедевром дизайнерского мастерства. ...Обработка фотографий40 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть видеоконтент на который надо в редакторе наложить текст. Приблизительно трехчасовой ролик. Жду предложеных цен, если устроит -свяжусь с вами через e-mail, оставте для обсуждения деталей.Видеомонтаж72 заявкиЗакрыт5 лет назад