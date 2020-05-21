Alex147web

Александр Alex147web

 
38 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Визитки

  • Рифмованый контент на обложку нового альбома Сергея Шнурова и группы "

    Есть несколько куплетов На обложку альбома группы "Ленинград", надо написать им еще куплета три или четыре , есть логотип, есть заставка на диск, и даже ...  в общим надо добить тему ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Стихотворение на страницу сайта

    $150

    Требуется сочинить стихотворение для размещения на лицевую страницу сайта. Тема NLP: влияние на развитие, сознание, обучение, личная жизнь и т. д. Основной тезис: "Наука против магии".  Плагиат не желателен, ведь авторское право никто не отменял.

    Стихи, Песни и Проза80 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Редактирование фото 100 шт

    Нанесение текста и других элементов на фотографию, для тех, кто умеет работать в фоторедакторах. Оплата только по результату выполненой работы в обмен на оригинальный формат фото с качественно выполненным заказом, то-есть с шедевром дизайнерского мастерства. ...

    Обработка фотографий40 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Текст на видео

    Есть видеоконтент на который надо в редакторе наложить текст. Приблизительно трехчасовой ролик. Жду предложеных цен, если устроит -свяжусь с вами через e-mail, оставте для обсуждения деталей.

    Видеомонтаж72 заявки
    Закрыт
    5 лет назад