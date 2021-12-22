Photoshop · Adobe Illustrator Professional User

Работаю в программе Photoshop и Adobe Illustrator , имею большой опыт работы в данной сфере.

Берусь за заказы любой сложности.

· Дизайн логотипов, баннеров, визиток, листовок, и т.д.

· Коррекция рекламных проектов.

· Работа в Photoshop и Adobe Illustrator любой сложности.

· Учту и исправлю, по желанию, ваши правки в лучшем виде.