Photoshop · Adobe Illustrator Professional User
Работаю в программе Photoshop и Adobe Illustrator , имею большой опыт работы в данной сфере.
Берусь за заказы любой сложности.
· Дизайн логотипов, баннеров, визиток, листовок, и т.д.
· Коррекция рекламных проектов.
· Работа в Photoshop и Adobe Illustrator любой сложности.
· Учту и исправлю, по желанию, ваши правки в лучшем виде.
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Портфолио
- Брендирование изображений (Водные знаки)20 просмотров
- Cоздание баннеров, визиток, листовок за лоу прайс.18 просмотров