Портфолио
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- Схема рулевого управления автомобиля504 просмотра
- Схема с-мы ESP автомобиля335 просмотров
- Машинный плазмотрон494 просмотра
- Центросместитель1186 просмотров
- Установка HVOF нанесения покрытия642 просмотра
- Машинный плазмотрон515 просмотров
- Ручной плазменный распылитель950 просмотров
- Индукторный генератор622 просмотра
Машиностроение
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#79
Чертежи и Схемы
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#272
3D-графика
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от $5от 3 часов
#382