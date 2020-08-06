Alex911graph

Александр Alex911graph

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Выполнение чертежей

я представляю коллектив конструкторов электро-механиков готовых сотрудничать

Машиностроение
нет отзывов
$5/час
от $1от 2 дней
#79
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$5/час
от $1от 3 часов
#272
3D-графика
нет отзывов
$5/час
от $5от 3 часов
#382