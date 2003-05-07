AlexDesign32

Воплощение ваших идей в цифровом виде✔️
Перспективный специалист в области графического дизайна
Какие услуги я могу предоставить, а также особенности выполнения работ:
- работа в программах Adobe Photoshop и Adobe Illustrator
- разработка оформления для ваших соцсетей, таких как Instagram, Telegram, Facebook, VK и другие
- создание и работа с логотипами любой тематики
- создание обложек для музыкальных релизов
- создание визиток
- индивидуальная работа с клиентом, включающая в себя особый подход к заказу
- максимально краткие сроки выполнения в зависимости от сложности заказа
- демократичные цены