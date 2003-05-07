AlexDesign32

Александр AlexDesign32

 
20 летУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Воплощение ваших идей в цифровом виде&#10004;&#65039;

Перспективный специалист в области графического дизайна

Какие услуги я могу предоставить, а также особенности выполнения работ:

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  • работа в программах Adobe Photoshop и Adobe Illustrator
  • разработка оформления для ваших соцсетей, таких как Instagram, Telegram, Facebook, VK и другие
  • создание и работа с логотипами любой тематики
  • создание обложек для музыкальных релизов
  • создание визиток
  • индивидуальная работа с клиентом, включающая в себя особый подход к заказу
  • максимально краткие сроки выполнения в зависимости от сложности заказа
  • демократичные цены

Illustrator