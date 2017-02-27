AlexFrost36

Алексей AlexFrost36

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Предметное 3d моделирование и визуализация

Архитектурное моделирование/визуализация

Подготовка моделей к печати на 3D принтере

Основные программы:

- 3ds max + V-ray

Дополнительно:

- CorelDRAW

- Maya

- Magics

- Photoshop

Отзывы заказчиков

Moonwalker777
Степан 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$42
10 баллов
8 лет назад
Нужно смоделировать автоприцеп для изготовления на фрезерном станке
Отличный исполнитель, настоящий профессионал своего дела! Буду постоянно с ним сотрудничать!:)
хороший заказчик, правильное четкое ТЗ, знал что хочет получить) оплатил работу сразу же после ее выполнения!)
Ответный отзыв
3D-графика
1 отзыв
$5/час
от $5
нет рейтинга