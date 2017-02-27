Предметное 3d моделирование и визуализация
Архитектурное моделирование/визуализация
Подготовка моделей к печати на 3D принтере
Основные программы:
- 3ds max + V-ray
Дополнительно:
- CorelDRAW
- Maya
- Magics
- Photoshop
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Отзывы заказчиков
$42
10 баллов
8 лет назад
Отличный исполнитель, настоящий профессионал своего дела! Буду постоянно с ним сотрудничать!:)
Ответный отзыв
хороший заказчик, правильное четкое ТЗ, знал что хочет получить) оплатил работу сразу же после ее выполнения!)
3D-графика
1 отзыв
$5/час
от $5
нет рейтинга