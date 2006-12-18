AlexGameza

Создание, размещение, сопровождение Web проектов.
Александр Гамеза AlexGamezaAlexGameza
Полная организация сайта под ключ.
Анализ, разработка и реализация рекламной компании, для продвижении Вашей фирмы, продукции или услуг, в сети Интернет. Разработка оригинального дизайна, интеграция шаблонов в движок на основе CMS Joomla. Установка на сервер, комплектация необходимыми модулями и компонентами, настройка и оптимизация для бесперебойной работы ресурса.
Наполнение ресурса:
• Технические статьи
• Новости
• Статьи
• Обзоры
• Создание и размещения 3D объектов
• Оптимизация, исправление для размещение фотографий, рисунков. Создание галерей.
• Интеграция в CMS Joomla - Интернет магазин, Форум, Гостевая
Продвижение ресурса в сети Интернет
• Регистрация в поисковых системах
• Размещения информации в:
o каталогах,
o рейтингах
o досках объявлений
o форумах
- $1000Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт17 лет назад