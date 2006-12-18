AlexGameza

Полная организация сайта под ключ.

Анализ, разработка и реализация рекламной компании, для продвижении Вашей фирмы, продукции или услуг, в сети Интернет. Разработка оригинального дизайна, интеграция шаблонов в движок на основе CMS Joomla. Установка на сервер, комплектация необходимыми модулями и компонентами, настройка и оптимизация для бесперебойной работы ресурса.

Наполнение ресурса:

• Технические статьи

• Новости

• Статьи

• Обзоры

• Создание и размещения 3D объектов

• Оптимизация, исправление для размещение фотографий, рисунков. Создание галерей.

• Интеграция в CMS Joomla - Интернет магазин, Форум, Гостевая

Продвижение ресурса в сети Интернет

• Регистрация в поисковых системах

• Размещения информации в:

o каталогах,

o рейтингах

o досках объявлений

o форумах