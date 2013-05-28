3D моделинг,визуализация,иллюстрация,логотипы

-3D моделирование , 3D визуализация (3ds max+vray-мебель для интерьеров и для визуализации в каталогах,классика,предметы интерьера,экстерьеры,дома и прочее. )

-Рисунки ,Иллюстрации (рисую на бумаге и на графическом планшете в photoshop и illustrator) рисую иллюстрации для книг ,рисунки ,иллюстрации для веб сайтов ,портреты по фото

-Логотипы ,иконки ,фирменный стиль (Coreldraw , illustrator )

Имею художественное образование (КХУ им. Н.И. Фешина)

[email protected] , icq 427342035 , scype: alexxxlgrom

варианты оплаты : яндекс деньги, webmoney, карточка банка