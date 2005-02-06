Уникальный дизайн сайтов и интернет-магазинов!
Привет!
- Помогу вам с хорошим дизайном сайтов и онлайн-магазинов.
- На данный момент активно пополняю свое портфолио.
✔ Разрабатываю дизайн в:
- Figma.
✚ Ах, да:
- Полностью погружаюсь в работу,
- Ищу новые идеи,
- Довожу работу до конца.
☎ Контактные данные:
- +49 1575 0786963 (WhatsApp, Telegram)
- [email protected].
Портфолио
- Дизайн сайта для авто-мастерской.36 просмотров
- Разработка сайта для строительной компании.49 просмотров
- Интернет-магазин домашних питомцев.42 просмотра