AlexIatco

Александр Яцко AlexIatco

 
18 летГермания/Франкфурт
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Уникальный дизайн сайтов и интернет-магазинов!

﻿Привет!

  • Помогу вам с хорошим дизайном сайтов и онлайн-магазинов.
  • На данный момент активно пополняю свое портфолио.

﻿﻿✔ Разрабатываю дизайн в:

  • Figma.

✚ Ах, да:

  • Полностью погружаюсь в работу,
  • Ищу новые идеи,
  • Довожу работу до конца.

﻿☎ Контактные данные:

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Дизайн сайтаFigma