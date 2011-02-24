Реализованные проекты (разработчик и владелец следующих ресурсов):

• "Интернет-магазин программного обеспечения PCSOFT-SHOP.RU", http://www.pcsoft-shop.ru/ – продажа лицензионного программного обеспечения. Полностью единолично разработал "с нуля" и запрограммировал без использования сторонних кодов и CMS систем.

• Сайт, посвященный файрволу Sunbelt Personal Firewall: http://www.kerio.net.ru/kpf/. Разработка и программирование сайта. Поддержка русскоязычных пользователей, получил статус партнёра американской компании Sunbelt Software. Разработал и реализовал русифицированный интерфейс для программы Sunbelt (Kerio) Personal Firewall - единственный в России.

• Форум по компьютерной безопасности и программному обеспечению PC Security: http://www.pcsecurity.net.ru/forum/. Создание и администрирование форума.

Профессиональные навыки:

• Персональный компьютер: профессиональное владение на уровне администратора/ программиста.

• Программное обеспечение: от объектно-ориентированных языков программирования до специализированных графических пакетов. Обладаю способностью быстро разбираться в новом программном продукте.

• Web-технологии: проектирование, создание и поддержка web-сайтов, интернет-магазинов, форумов; SEO. Владею: пакет Adobe (Photoshop, Dreamweaver), (D)HTML, CSS, JavaScript, PHP, CMS-системы.