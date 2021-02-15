Видео монтаж.
Опыт работы в программах:
- профессиональное знание программы Final Cut Pro X;
- начальные знания Motion Design;
- опыт работы редактором более 2 лет;
О себе:
- хороший аудиовизуальный стиль и чувство ритма;
- знание тенденций современного монтажа;
- умение планировать работу в короткие сроки;
- творческий подход к работе, креативное мышление, самостоятельность, инициативность;
- навык работы в команде.
Виды работ:
- монтаж сюжетов и видеороликов для YouTube;
- монтаж музыкальных клипов с использованием современных эффектов и переходов;
- монтаж обучающих видеороликов с использованием красочных заголовков;
- видеомонтаж для туристического блога;
- создание рекламных роликов.
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Портфолио
- Небольшое видео для тревел блога.35 просмотров
- Короткий ролик для тревел блога.26 просмотров
- Монтаж имиджевого видео.39 просмотров