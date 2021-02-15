AlexKhrushch

Александр AlexKhrushch

 
34 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Видео монтаж.

Опыт работы в программах:

- профессиональное знание программы Final Cut Pro X;

- начальные знания Motion Design;

- опыт работы редактором более 2 лет;

О себе:

- хороший аудиовизуальный стиль и чувство ритма;

- знание тенденций современного монтажа;

- умение планировать работу в короткие сроки;

- творческий подход к работе, креативное мышление, самостоятельность, инициативность;

- навык работы в команде.

Виды работ:

- монтаж сюжетов и видеороликов для YouTube;

- монтаж музыкальных клипов с использованием современных эффектов и переходов;

- монтаж обучающих видеороликов с использованием красочных заголовков;

- видеомонтаж для туристического блога;

- создание рекламных роликов.

Портфолио