AlexKryptix
Меня зовут Александр, и я разнообразный человек. Незнаю, что о себе описать, но я имею сайт AlexKryptix, который создал недавно, при этом, я опытен в uCoz, и готов немного помочь с настройкой сайта. А те, кто не разбираются в данной платформе, я рекомендую обратится ко мне, и я вас обучу по uCoz что и как делать.
Служба поддержки
нет отзывов
$1/час
от $24от 1 дня
#75
Системное администрирование
нет отзывов
$25/час
от $30от 2 дней
#332
Видеомонтаж
нет отзывов
$10/час
от $20от 2 дней
#1470