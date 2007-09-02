AlexKryptix

Меня зовут Александр, и я разнообразный человек. Незнаю, что о себе описать, но я имею сайт AlexKryptix, который создал недавно, при этом, я опытен в uCoz, и готов немного помочь с настройкой сайта. А те, кто не разбираются в данной платформе, я рекомендую обратится ко мне, и я вас обучу по uCoz что и как делать.