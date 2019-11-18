работал в компании Wargaming.net / CООО Гейм Стрим

Март 2011 — Декабрь 2013

2 года 10 месяцев

Минск, wargaming.com

специальность: Community Manager

Работал в компании Wargaming.net в должности коммьюнити-менеджера, ивент-менеджера.

Имею богатый опыт работы в онлайн-проектах, модерировании чатов и форумов, организации

различных мероприятий, опыт руководства командой, ведения блогов и групп в социальных

сетях.

В мои обязанности входило:

• SMM продвижение проектов в

социальных сетях (Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники);

• взаимодействие и систематический

сбор и обработка информации для размещения на интернет-площадках;

• поддержание стандартов бренда,

контроль их соблюдения, формирование узнаваемости, отражение концепции бренда

(по направлениям) в интернет-пространстве;

• календарное планирование и

организация рекламных, маркетинговых мероприятий (реализация event-проектов, конкурсов);

• сопровождение новостей компании;

• разработка концепций и сценариев

праздников;

• проведение встреч с клиентами;

• создание и поддержка комфортного

общения пользователей в интернет-пространстве;

• организация набора и обучения

сотрудников подразделения;

• организация помощи другим

отделам в выполнении их задач;

• знание оперируемых проектов

на уровне выше обычного пользователя;

• систематическое предоставление

отчетности;

• анализ активности конкурентов

в интернет пространстве;

• создание документов:

1. правил

игры, правила общения на форуме;

2. календарь

европейских праздников;

3. пачноуты;

4. условия

создания различных конкурсных работ;

5. тематические

вопросы для встречи с игроками;

6. различные

гайды и дайджесты.

Знание правил и нормы ведения деловой переписки.

Продвинутый пользователь PC (MS Office, Business Studio, Abobe Photoshop,

Backyard, confluence, jira, Kayako, Internet) и есть опыт работы с оргтехникой.

Своими основными качествами считаю креативность, коммуникабельность,предприимчивость, умение работать в команде и творческий подход к делу. Опыт в организации

корпоративов, детских праздников. Уверенный ПК-пользователь. Большой опыт работы

на форумах и чатах по продвижению продукции и общению с пользователями. Обладаю

знаниями основ психологии.

Есть возможность работать в ночную смену.

Наличие личного авто, категория вождения "B" и медсправка. Стаж вождения

более шести лет.