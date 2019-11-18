работал в компании Wargaming.net / CООО Гейм Стрим
Март 2011 — Декабрь 2013
2 года 10 месяцев
Минск, wargaming.com
специальность: Community Manager
Работал в компании Wargaming.net в должности коммьюнити-менеджера, ивент-менеджера.
Имею богатый опыт работы в онлайн-проектах, модерировании чатов и форумов, организации
различных мероприятий, опыт руководства командой, ведения блогов и групп в социальных
сетях.
В мои обязанности входило:
• SMM продвижение проектов в
социальных сетях (Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники);
• взаимодействие и систематический
сбор и обработка информации для размещения на интернет-площадках;
• поддержание стандартов бренда,
контроль их соблюдения, формирование узнаваемости, отражение концепции бренда
(по направлениям) в интернет-пространстве;
• календарное планирование и
организация рекламных, маркетинговых мероприятий (реализация event-проектов, конкурсов);
• сопровождение новостей компании;
• разработка концепций и сценариев
праздников;
• проведение встреч с клиентами;
• создание и поддержка комфортного
общения пользователей в интернет-пространстве;
• организация набора и обучения
сотрудников подразделения;
• организация помощи другим
отделам в выполнении их задач;
• знание оперируемых проектов
на уровне выше обычного пользователя;
• систематическое предоставление
отчетности;
• анализ активности конкурентов
в интернет пространстве;
• создание документов:
1. правил
игры, правила общения на форуме;
2. календарь
европейских праздников;
3. пачноуты;
4. условия
создания различных конкурсных работ;
5. тематические
вопросы для встречи с игроками;
6. различные
гайды и дайджесты.
Знание правил и нормы ведения деловой переписки.
Продвинутый пользователь PC (MS Office, Business Studio, Abobe Photoshop,
Backyard, confluence, jira, Kayako, Internet) и есть опыт работы с оргтехникой.
Своими основными качествами считаю креативность, коммуникабельность,предприимчивость, умение работать в команде и творческий подход к делу. Опыт в организации
корпоративов, детских праздников. Уверенный ПК-пользователь. Большой опыт работы
на форумах и чатах по продвижению продукции и общению с пользователями. Обладаю
знаниями основ психологии.
Есть возможность работать в ночную смену.
Наличие личного авто, категория вождения "B" и медсправка. Стаж вождения
более шести лет.