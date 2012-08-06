AlexMeier

Алекс Мейер AlexMeier

 
39 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется переводчик испанского, французского яз.

    Требуется переводчик испанского, французского языков Требования: - опыт переводческой деятельности от 1 года; - отличное знание языка; - высокий уровень тщательности‚ аккуратности и ответственности; - мобильность, энергичность; - умение работать с большим количеством информации; - возраст от 18 до 45 лет. Обязанности: Перевод корреспонденции ...

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад