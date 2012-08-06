Требуется переводчик испанского, французского языков Требования: - опыт переводческой деятельности от 1 года; - отличное знание языка; - высокий уровень тщательности‚ аккуратности и ответственности; - мобильность, энергичность; - умение работать с большим количеством информации; - возраст от 18 до 45 лет. Обязанности: Перевод корреспонденции ...