видеомонтажер, video editor, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook

Меня зовут Александр Михалец, я видеомонтажер. Я внимателен к деталям, ритмичен, сосредоточен и надежен. Для одного заказчика я делал аниме-видео, где сочетались субтитры, графические элементы, видео и анимированные изображения. Для каналов YouTube я делал монтаж, аудиодизайн и графику переходов, а также рассказывал сюжеты. Я также работал для каналов на TikTok, YouTube Shorts и Instagram. Где-то я могу выложить фрагменты своих работ, но это очень разные отрасли. Аниме, блог о путешествиях и образовательный блог. Если вы пришлете мне материал, я смогу показать, на что я способен. В настоящее время я нахожусь в Индонезии, поэтому, пожалуйста, учитывайте временную задержку.