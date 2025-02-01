AlexPiWinov

Frontend - разработчик JavaScript + Vue.js
Помогаю своим клиентам уже на протяжении 3 лет.
Основное мое направление это Frontend - разработка с использованием Vue js.
В работе использую такие инструменты как: SASS+SCSS, GULP, WEBPack, JQuery, Vue. js, FLEXBOX.
Занимаюсь:
1) Версткой сайтов
2) Адаптивностью и кроссбраузерностью сайтов
3) Доработкой backend части сайта
4) Интеграцией CMS на верстку
5) Исправлением ошибок
Однако если у вас есть какие-либо другие запросы, вы всегда можете написать мне!
Я против войны в Украине!