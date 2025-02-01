AlexPiWinov

Frontend - разработчик JavaScript + Vue.js

Помогаю своим клиентам уже на протяжении 3 лет.

Основное мое направление это Frontend - разработка с использованием Vue js.

В работе использую такие инструменты как: SASS+SCSS, GULP, WEBPack, JQuery, Vue. js, FLEXBOX.

Занимаюсь:

1) Версткой сайтов

2) Адаптивностью и кроссбраузерностью сайтов

3) Доработкой backend части сайта

4) Интеграцией CMS на верстку

5) Исправлением ошибок

Однако если у вас есть какие-либо другие запросы, вы всегда можете написать мне!