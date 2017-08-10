p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; -webkit-text-stroke: #000000} span.s1 {font-kerning: none} Нужно сделать карту города и обозначить на ней различные объекты, за кадром голос диктора (озвучка наша) будет рассказывать про объекты а они ...
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p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; -webkit-text-stroke: #000000} span.s1 {font-kerning: none} Нужно сделать карту города и обозначить на ней различные объекты, за кадром голос диктора (озвучка наша) будет рассказывать про объекты а они ...Анимация3 заявкиЗакрыт6 лет назад
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Ищу дизайнера - девушку, так как сайт женской тематики ЦА - девушки/женщины от 17 до 45 Дизайн сайта - 5 страниц 2 продуктовых лэнда по 7-8 скроловглавная - которая представляет блоки из внутреннихблогстраница - форма ответов на вопросы нежный, ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт6 лет назад