AlexPlus

Александр Мод AlexPlus

 
40 летУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Анимация карты и презентация объектов

    p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; -webkit-text-stroke: #000000} span.s1 {font-kerning: none} Нужно сделать карту города и обозначить на ней различные объекты, за кадром голос диктора (озвучка наша) будет рассказывать про объекты а они ...

    Инфографика
    Анимация6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Анимация карты города (последовательное нанесение объектов)

    p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; -webkit-text-stroke: #000000} span.s1 {font-kerning: none} Нужно сделать карту города и обозначить на ней различные объекты, за кадром голос диктора (озвучка наша) будет рассказывать про объекты а они ...

    Инфографика
    Анимация3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Логотип и паттерн для проекта win-win love

    Используем этот шаблон и его стиль:   http://wordpress.dankov-theme.com/pioneer/ (вставим иконку лого скорее всего без смены шрифта лого) нужен логотип под название проекта win-win love под шаблон наша аудитория активные девушки от 17до45 тематика проекта - личностный рост в сфере ...

    Логотипы и Знаки11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн сайта winwinmom

    Ищу дизайнера - девушку, так как сайт женской тематики ЦА - девушки/женщины от 17 до 45 Дизайн сайта - 5 страниц 2 продуктовых лэнда по 7-8 скроловглавная - которая представляет блоки из внутреннихблогстраница - форма ответов на вопросы нежный, ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад