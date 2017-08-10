p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; -webkit-text-stroke: #000000} span.s1 {font-kerning: none} Нужно сделать карту города и обозначить на ней различные объекты, за кадром голос диктора (озвучка наша) будет рассказывать про объекты а они ...