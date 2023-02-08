AlexPodluzhnyi

Full Stack PHP Web Developer

Полное резюме на русском языке: https://docs.google.com/document/d/1dcQsZVlbGaDE4tooUMhPVE3A0t738c5Hp4_EO_-dNs4/edit?usp=sharing



4 курса технического образования по специальности “Теоретическая и прикладная информатика”.



3.5 года опыта коммерческой разработки.

Есть опыт в разработке полного жизненного цикла приложения.

Моя специализация: разработка веб-приложений различного уровня сложности. Имею опыт разработки различных интернет-магазинов, автономных API-решений и т. д. Также у меня есть хороший опыт и технические знания в разработке проектов, требующих глубоких знаний математики. Например, системы расчета коэффициентов ставок путем анализа различной статистики и вывода сложных математических формул.

Отличные способности к анализу и решению сложных проблем.

Языки программирования: PHP, JavaScript, Typescript, SQL;

Веб: HTML, CSS, SASS, jQuery, Bootstrap

Фреймворки: Symfony, Laravel, Lumen, Phalcon, VueJS;

Базы данных: MySQL, Postgres, MongoDB. Clickhouse;

Системы контроля версий: Git

Интеграции: Stripe, LiqPay, oAuth2

Девопс: Docker, Linux/Bash, Nginx, Vagrant

Другое: SQL Management Studio, Kafka, Swagger, Redis

Имею лидерские качества, умение организовать работу в команде и проявлять инициативу.

Имею опыт менторства менее опытных сотрудников и помощи им в решении их проблем

Беру на себя ответственность за наиболее важные проектные решения.

Имею опыт ответственности за рефакторинг устаревшего кода в рамках проекта