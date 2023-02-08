AlexPodluzhnyi

Полное резюме на русском языке: https://docs.google.com/document/d/1dcQsZVlbGaDE4tooUMhPVE3A0t738c5Hp4_EO_-dNs4/edit?usp=sharing
4 курса технического образования по специальности “Теоретическая и прикладная информатика”.
3.5 года опыта коммерческой разработки.
Есть опыт в разработке полного жизненного цикла приложения.
Моя специализация: разработка веб-приложений различного уровня сложности. Имею опыт разработки различных интернет-магазинов, автономных API-решений и т. д. Также у меня есть хороший опыт и технические знания в разработке проектов, требующих глубоких знаний математики. Например, системы расчета коэффициентов ставок путем анализа различной статистики и вывода сложных математических формул.
Отличные способности к анализу и решению сложных проблем.
Языки программирования: PHP, JavaScript, Typescript, SQL;
Веб: HTML, CSS, SASS, jQuery, Bootstrap
Фреймворки: Symfony, Laravel, Lumen, Phalcon, VueJS;
Базы данных: MySQL, Postgres, MongoDB. Clickhouse;
Системы контроля версий: Git
Интеграции: Stripe, LiqPay, oAuth2
Девопс: Docker, Linux/Bash, Nginx, Vagrant
Другое: SQL Management Studio, Kafka, Swagger, Redis
Имею лидерские качества, умение организовать работу в команде и проявлять инициативу.
Имею опыт менторства менее опытных сотрудников и помощи им в решении их проблем
Беру на себя ответственность за наиболее важные проектные решения.
Имею опыт ответственности за рефакторинг устаревшего кода в рамках проекта