Надёжная и качественная, адаптивная вёрстка сайтов! БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript.
Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов из Figma для ПК.
Гарантия на вёрстку: в течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из Figma.
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- CSS3\JS анимация сайтов.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), SASS, Flexbox, Grid, БЭМ.
Связь:
E-mail: [email protected]
Телеграм: alex_porter_freelancer
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Портфолио
- Адаптивная верстка сайта Tititicнет просмотров
- Адаптивная верстка сайта Polyglot1 просмотр
- Адаптивная верстка сайта Nbotнет просмотров
- Адаптивная верстка сайта Createx Project1 просмотр
- Адаптивная верстка сайта Createx Servicesнет просмотров
- Адаптивная верстка сайта Createx Home__page6 просмотров
- Адаптивная верстка сайта E-mentor Main__page50 просмотров
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- Адаптивная верстка сайта OFDR7 просмотров
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- Адаптивная верстка и анимация сайта Deep10 просмотров