AlexPorter

Олександр AlexPorter

 
35 летУкраина/Кривой Рог
год на фриланс-бирже
Был
23 дня назад
Надёжная и качественная, адаптивная вёрстка сайтов! БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript.

  • Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов из Figma для ПК.

  • Гарантия на вёрстку: в течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Род занятий:

- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из Figma.
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- CSS3\JS анимация сайтов.

Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), SASS, Flexbox, Grid, БЭМ.

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JavascriptHTMLCSSFigmaSCSSSASSGulp
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