AlexRomanov

Добрый день! Ответственно подхожу к делу, быстро осваиваю новые технологии, к работе подхожу с позиции "Лучше качественно".

Романов Александр

Контакты:

Gmail: [email protected]

VKontakte: https://vk.com/alex_romanov_98

FaceBook: https://www.facebook.com/alexromanov1998

WhatsApp: +79025936701

Образование:

Курганский государственный университет,

факультет математики и информационных технологий,

прикладная информатика

(2016 - 2020)

Умения:

Владею следующими языками программирования:

C++, Java, C#, Python, PHP

Разрабатываю приложения под Android любого характера, с применением Material Design. Могу разработать приложение под систему Windows с применением NET Fraemwork. Работа с базами данных MySQL, с сетевыми протоколами.

При необходимости могу быстро изучить новую технологию.

Профессиональный интерес:

Разработка офисных приложений, создание приложений под платформу Android, применение методов машинного обучения(нейронные сети) для решения различных задач.