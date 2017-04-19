AlexRomanov

Романов Александр
Контакты:
Gmail: [email protected]
VKontakte: https://vk.com/alex_romanov_98
FaceBook: https://www.facebook.com/alexromanov1998
WhatsApp: +79025936701
Образование:
Курганский государственный университет,
факультет математики и информационных технологий,
прикладная информатика
(2016 - 2020)
Умения:
Владею следующими языками программирования:
C++, Java, C#, Python, PHP
Разрабатываю приложения под Android любого характера, с применением Material Design. Могу разработать приложение под систему Windows с применением NET Fraemwork. Работа с базами данных MySQL, с сетевыми протоколами.
При необходимости могу быстро изучить новую технологию.
Профессиональный интерес:
Разработка офисных приложений, создание приложений под платформу Android, применение методов машинного обучения(нейронные сети) для решения различных задач.