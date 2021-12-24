AlexSochkova

Здравствуйте, очень рада буду работать с Вами!

Меня зовут Александра. :)Мне 23 года. Я являюсь студенткой Ульяновского государственного технического университета факультета информационных систем и технологий. В настоящий момент я учусь на 4 курсе. Я ответственная, позитивная, коммуникабельная, общительная и доброжелательная. Я люблю обрабатывать видео разного формата и длительности. У меня хорошо получается! Могу делать анимацию, эффектные переходы, обрезать видео, накладывать одно видео на другое, могу работать с масками, увеличивать или замедлять видео, удалять фон на видео, заменять фон на видео, могу изменять формат видео, могу извлекать звук из видео, настраивать цвета в видео, могу зацикливать видео, делать титры, анимировать титры и подбирать подходящий шрифт для Ваших титров и т.д. Что касается звука на видео, то могу увеличивать скорость композиции, накладывать звуковые эффекты, озвучивать видео и т.д. Могу накладывать один звук на другой, редактировать их скорость, громкость и другие свойства. Могу накладывать звук на видео так, чтобы он сочетался с переходами.

Ко всему прочему могу работать с логотипами.

Заинтересовало? Присылай мне свои заявки :)

Всем удачи и успехов, спасибо, что уделили время моей анкете!:)