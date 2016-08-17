AlexZhuravlev

Александр AlexZhuravlev

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Разработка неповторимых логотипов по невысоким ценам

Много лет занимаюсь разработкой логотипов и визиток. Мне безумно нравится это дело, и хочу свое хобби сделать своим источником дохода.

Цены у меня пока низкие, поскольку сейчас собираю отзывы и портфолио на данной площадке. Работы выполняю качественно и в кратчайшие сроки.

Отзывы заказчиков

KalininaElena
Елена 
46 лет
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Сделать логотип для сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
KalininaElena
Елена 
46 лет
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Доработать баннер и логотип для сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
cma4soft
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Разработка логотипа
Александр, помог! спасибо! Был всегда на связи, удобно, рекомендую.
Работать с Алексеем понравилось! Рекомендую!
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