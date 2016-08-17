AlexZhuravlev

Разработка неповторимых логотипов по невысоким ценам
Много лет занимаюсь разработкой логотипов и визиток. Мне безумно нравится это дело, и хочу свое хобби сделать своим источником дохода.
Цены у меня пока низкие, поскольку сейчас собираю отзывы и портфолио на данной площадке. Работы выполняю качественно и в кратчайшие сроки.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
9 лет назад
Александр, помог! спасибо! Был всегда на связи, удобно, рекомендую.
Ответный отзыв
Работать с Алексеем понравилось! Рекомендую!