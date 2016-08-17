AlexZhuravlev

Разработка неповторимых логотипов по невысоким ценам

Много лет занимаюсь разработкой логотипов и визиток. Мне безумно нравится это дело, и хочу свое хобби сделать своим источником дохода.

Цены у меня пока низкие, поскольку сейчас собираю отзывы и портфолио на данной площадке. Работы выполняю качественно и в кратчайшие сроки.