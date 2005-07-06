Alex_101_1

Александр Бачурин Alex_101_1

 
19 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
HTML верстальщик

Осебе: Привет , меня зовут Александр! Я рофессиональный HTML-верстальщик с опытом в разработке и создании высококачественных веб-сайтов. Стремлюсь к тому, чтобы каждый проект был не только функциональным, но и эстетически привлекательным для пользователей. Владею навыками HTML5 и CSS3, а также опытом работы с различными фреймворками и библиотеками для создания адаптивных и кросс-браузерных веб-страниц. Моя цель - обеспечить отличное пользовательское взаимодействие и удовлетворение заказчиков через качественную фронтенд-разработку. Готов к сотрудничеству и реализации проектов любой сложности.

Портфолио

Веб-программирование
нет отзывов
$15/час
от $15от 2 дней
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