HTML верстальщик

Осебе: Привет , меня зовут Александр! Я рофессиональный HTML-верстальщик с опытом в разработке и создании высококачественных веб-сайтов. Стремлюсь к тому, чтобы каждый проект был не только функциональным, но и эстетически привлекательным для пользователей. Владею навыками HTML5 и CSS3, а также опытом работы с различными фреймворками и библиотеками для создания адаптивных и кросс-браузерных веб-страниц. Моя цель - обеспечить отличное пользовательское взаимодействие и удовлетворение заказчиков через качественную фронтенд-разработку. Готов к сотрудничеству и реализации проектов любой сложности.