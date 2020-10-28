UI/UX дизайн красочных сайтов.

Здравствуйте. Меня зовут Александр. Приветствую Вас у себя в профиле.

Коротко о себе:

8 лет активно занимаюсь веб-дизайном;

более 350 выполненных проектов;

интернет магазины, корпоративные сайты, информационные порталы, лендинги, сайты-визитки, баннеры, логотипы, фирменный стиль и т.д.;

подробнее ознакомиться с примерами работ и оценить уровень моих навыков можно в портфолио.

Почему выгодно заказывать дизайн именно у меня:

наилучшее соотношение сроков, цены и качества;

возврат предоплаты (если вам не понравится дизайн и никакими правками его не исправить, то я верну предоплату, Вы ничего не теряете).

первичная консультация по проекту, анализ ТЗ либо помощь в его составлении;

могу выслать бриф на указанные контакты для более подробного ознакомления с задачей;

анализ сайтов конкурентов (минимум 10 сайтов);- анализ целевой аудитории;

создание оффера;

создание прототипа;

непосредственно сам дизайн;

адаптация под мобильные устройства, планшеты;

на выходе у Вас будет проект полностью подготовленный для вёрстки, UI-Kit, все разложено по папкам, по слоям;

правки, сопровождение, обратная связь с верстальщиками до завершения проекта.

Обращайтесь, буду рад сотрудничеству.

Telegram / WhatsApp / Viber / E-mail / Телефон: +79621628547