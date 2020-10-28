Alex_8465

Александр Alex_8465

 
32 годаРоссия/Иваново
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
UI/UX дизайн красочных сайтов.

Здравствуйте. Меня зовут Александр. Приветствую Вас у себя в профиле.

Коротко о себе:

  • 8 лет активно занимаюсь веб-дизайном;
  • более 350 выполненных проектов;
  • интернет магазины, корпоративные сайты, информационные порталы, лендинги, сайты-визитки, баннеры, логотипы, фирменный стиль и т.д.;
  • подробнее ознакомиться с примерами работ и оценить уровень моих навыков можно в портфолио.

Почему выгодно заказывать дизайн именно у меня:

  • наилучшее соотношение сроков, цены и качества;
  • возврат предоплаты (если вам не понравится дизайн и никакими правками его не исправить, то я верну предоплату, Вы ничего не теряете).
Перечень сайтов в разработке которых я принимал участие:

В услугу по дизайну сайта входит:

  • первичная консультация по проекту, анализ ТЗ либо помощь в его составлении;
  • могу выслать бриф на указанные контакты для более подробного ознакомления с задачей;
  • анализ сайтов конкурентов (минимум 10 сайтов);- анализ целевой аудитории;
  • создание оффера;
  • создание прототипа;
  • непосредственно сам дизайн;
  • адаптация под мобильные устройства, планшеты;
  • на выходе у Вас будет проект полностью подготовленный для вёрстки, UI-Kit, все разложено по папкам, по слоям;
  • правки, сопровождение, обратная связь с верстальщиками до завершения проекта.
Обращайтесь, буду рад сотрудничеству.

Telegram / WhatsApp / Viber / E-mail / Телефон: +79621628547

Дизайн сайтаСайт-визитка
Портфолио
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