UI/UX дизайн красочных сайтов.
Здравствуйте. Меня зовут Александр. Приветствую Вас у себя в профиле.
Коротко о себе:
- 8 лет активно занимаюсь веб-дизайном;
- более 350 выполненных проектов;
- интернет магазины, корпоративные сайты, информационные порталы, лендинги, сайты-визитки, баннеры, логотипы, фирменный стиль и т.д.;
- подробнее ознакомиться с примерами работ и оценить уровень моих навыков можно в портфолио.
Почему выгодно заказывать дизайн именно у меня:
- наилучшее соотношение сроков, цены и качества;
- возврат предоплаты (если вам не понравится дизайн и никакими правками его не исправить, то я верну предоплату, Вы ничего не теряете).
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- первичная консультация по проекту, анализ ТЗ либо помощь в его составлении;
- могу выслать бриф на указанные контакты для более подробного ознакомления с задачей;
- анализ сайтов конкурентов (минимум 10 сайтов);- анализ целевой аудитории;
- создание оффера;
- создание прототипа;
- непосредственно сам дизайн;
- адаптация под мобильные устройства, планшеты;
- на выходе у Вас будет проект полностью подготовленный для вёрстки, UI-Kit, все разложено по папкам, по слоям;
- правки, сопровождение, обратная связь с верстальщиками до завершения проекта.
Telegram / WhatsApp / Viber / E-mail / Телефон: +79621628547
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Портфолио
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