Александр Карпов Alex_Video_ProAlex_Video_Pro
35 летРоссия/Иркутск
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Видеомонтаж Эффеты Цветокор
Приветствую ! Я Александр . Создам быстро и качественно единый и неповторимый фильм/клип из Вашего любимого отснятого материала:
- Монтаж для YouTube
- Монтаж для instagram
- С любого ,пишущего видео ,устройства
Всегда на связи ! До встречи !
От вас нужно:
- Пример, эталон вашей задумки
- План действий
- Хронометраж
- Индивидуальные пожелания
Но думаю, многие детали можем обсудить в ходе общения :)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Видеомонтаж Эффекты Переходы Цветокор136 просмотров
- Теплые кадры со дня победы117 просмотров
- Детский праздник96 просмотров
- Лучшие моменты98 просмотров
Видеомонтаж
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