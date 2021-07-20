Видеомонтаж Эффеты Цветокор

Приветствую ! Я Александр . Создам быстро и качественно единый и неповторимый фильм/клип из Вашего любимого отснятого материала:

- Монтаж для YouTube

- Монтаж для instagram

- С любого ,пишущего видео ,устройства

Всегда на связи ! До встречи !

От вас нужно:

- Пример, эталон вашей задумки

- План действий

- Хронометраж

- Индивидуальные пожелания

Но думаю, многие детали можем обсудить в ходе общения :)