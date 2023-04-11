Alex__react

Александр Alex__react

 
36 летБеларусь/Гродно
год на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
ВЕРСТКА САЙТОВ (HTML, CSS, JS,) + ИНТЕГРАЦИЯ С CMS (WORDPRESS,)

СТЕК ТЕХНОЛОГИЙ С КОТОРЫМИ Я РАБОТАЮ:

  • HTML, CSS/SCSS ;

  • Нативный JS, jQuery;

  • CMS Wordpress;

  • анимации различной сложности GSAP;

  • Git, Gulp.

  • Я всегда реально оцениваю свои возможности, поэтому никогда не возьмусь за проект, если уверена, что не смогу его выполнить.

  • Постоянно нахожусь на связи с заказчиком.

  • Я всегда отношусь к своим клиентам с уважением, ценю их труд, время и деньги.

  • Даю гарантию 6 месяцев бесплатной поддержки, помощи при интеграции и устранения дефектов верстки, если таковые найдутся.

  • План работы:

    • Оценка проекта

    • Качественное выполнение строго в срок

    • Предоставление работы для проверки

    • Внесение всех правок и пожеланий

    • Оплата проекта

    • Передача


  • КОНТАКТЫ:

    Телеграмм: https://t.me/alexreact

    Email: [email protected]

  • Участвую в волонтерских проектах. Если вам нужно сделать сайт социального проекта, могу вам в этом помочь.


WordPressВерстка сайтаHTMLCSSjQuerySCSSGulp
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