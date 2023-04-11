ВЕРСТКА САЙТОВ (HTML, CSS, JS,) + ИНТЕГРАЦИЯ С CMS (WORDPRESS,)

СТЕК ТЕХНОЛОГИЙ С КОТОРЫМИ Я РАБОТАЮ:

HTML, CSS/SCSS ;

Нативный JS, jQuery;

CMS Wordpress;

анимации различной сложности GSAP;

Git, Gulp.

Я всегда реально оцениваю свои возможности, поэтому никогда не возьмусь за проект, если уверена, что не смогу его выполнить.

Постоянно нахожусь на связи с заказчиком.

Я всегда отношусь к своим клиентам с уважением, ценю их труд, время и деньги.

Даю гарантию 6 месяцев бесплатной поддержки, помощи при интеграции и устранения дефектов верстки, если таковые найдутся.

План работы: Оценка проекта

Качественное выполнение строго в срок

Предоставление работы для проверки

Внесение всех правок и пожеланий

Оплата проекта

Передача

