СТЕК ТЕХНОЛОГИЙ С КОТОРЫМИ Я РАБОТАЮ:
HTML, CSS/SCSS ;
Нативный JS, jQuery;
CMS Wordpress;
анимации различной сложности GSAP;
Git, Gulp.
Я всегда реально оцениваю свои возможности, поэтому никогда не возьмусь за проект, если уверена, что не смогу его выполнить.
Постоянно нахожусь на связи с заказчиком.
Я всегда отношусь к своим клиентам с уважением, ценю их труд, время и деньги.
Даю гарантию 6 месяцев бесплатной поддержки, помощи при интеграции и устранения дефектов верстки, если таковые найдутся.
План работы:
Оценка проекта
Качественное выполнение строго в срок
Предоставление работы для проверки
Внесение всех правок и пожеланий
Оплата проекта
Передача
КОНТАКТЫ:
Телеграмм: https://t.me/alexreact
Email: [email protected]
Участвую в волонтерских проектах. Если вам нужно сделать сайт социального проекта, могу вам в этом помочь.
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