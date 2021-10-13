Alex_alatortseva

Копирайт, seo-тексты, посты в соцсети

C 2014 года работаю в компании FAKRO. Специализация - мансардные окна, чердачные лестницы и другие материалы для обустройства загородного дома. В настоящий момент нахожусь в отпуске по уходу за ребёнком. Имею большой опыт работы с текстами, поскольку в мои обязанности на последнем месте работы входило следующее:

- подготовка информационных статей разной тематики для профильных порталов;

- SEO-тексты для официального сайта + интернет-магазина + подбор семантического ядра;

- написание текстов для каталогов, в т.ч. технической направленности;

- полезные посты для Инстаграм (2 аккаунта - @fview.ru + @fakro_russia).

Готова выслать примеры своих текстов для понимания стиля написания и обсуждения дальнейших условий сотрудничества.