Alex_konyaev

Автоматизация бизнеса

Являюсь официальный партнером 1с-битрикс и Битрикс24

Могу работать с любой CRM: Amo, Zoho, Salesforse и тд

Уровень программирования - senior

В моей компетенции: php, js, laravel, Vue

Категорически не работаю с версткой, но готов писать проекты на bootstrap или Mdbootstrap

Опыт 8+ лет

Выполняю задачи любой сложности:

- Разрабатываю приложения

- Модули

- Чат боты

- Поддержка и т.п.

Не боюсь сложных проектов. Из последних:

- Автоматизация европейского холдинга (создание складской программы, автоматизация процессов)

- Разработка, внедрение и поддержка отдела продаж в крупной оптовыой компании по поису металла

- Написание чат бота для оптимизация затрат по кол-центру логистической компании с оборотом более 1 млрд

!!! Соблюдаю сроки, не пропадаю, всегда на связи.

С уважением Александр