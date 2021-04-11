Alex_konyaev

Сам сайт - yargroom.com Требуется сделать баннеры для сайта. Банеров будет 10+. Нужен дизайнер который сможет сделать в adobe. Например photoShop + illustrator Каждый банер в ...
Являюсь официальный партнером 1с-битрикс и Битрикс24
Могу работать с любой CRM: Amo, Zoho, Salesforse и тд
Уровень программирования - senior
В моей компетенции: php, js, laravel, Vue
Категорически не работаю с версткой, но готов писать проекты на bootstrap или Mdbootstrap
Опыт 8+ лет
Выполняю задачи любой сложности:
- Разрабатываю приложения
- Модули
- Чат боты
- Поддержка и т.п.
Не боюсь сложных проектов. Из последних:
- Автоматизация европейского холдинга (создание складской программы, автоматизация процессов)
- Разработка, внедрение и поддержка отдела продаж в крупной оптовыой компании по поису металла
- Написание чат бота для оптимизация затрат по кол-центру логистической компании с оборотом более 1 млрд
!!! Соблюдаю сроки, не пропадаю, всегда на связи.
С уважением Александр
- Баннеры13 заявокЗакрыт4 года назад