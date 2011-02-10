Мда, поторопился я с положительным отзывом. По началу все было сделано действительно быстро и грамотно. Проблема вылезла потом. Все картинки на страницах были с закругленными углами. Грамотный верстальщик, у которого "опыт более года" сразу бы понял, что закруглять углы заранее на сайте никто не будет и все это нужно предусмотреть в верстке. Олег этого не сделал. Но это не страшно - всякое бывает. Я указал на ошибку, на что выслушал массу детских отговорок начиная от "этого сделать нельзя" до "а дизайнер нарисовал это в одном слое". Так вот, что я хочу сказать, Олег. Профессионалы могут сверстать качественный проект из одной jpeg картинки, а не ныть и валить все на дизайнера. Серьезней надо быть. Указали в профиле, что профессионал - соответствуйте!