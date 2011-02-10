Alex_la

Олег Лаврик Alex_la

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Сделаем все быстро, качествено и без предоплат

Основные умения:

- XHTML;

- CSS;

- Jquery;

- Cufon;

- Валидность, семантика, кроссбраузерность;

- Блочная верстка.

Опыт работы - более года.

К проектам подхожу со всей ответственностью.

Отзывы заказчиков

rocketmind
Agency 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$70
0 баллов
14 лет назад
Верстка 8 страниц сайта
Мда, поторопился я с положительным отзывом. По началу все было сделано действительно быстро и грамотно. Проблема вылезла потом. Все картинки на страницах были с закругленными углами. Грамотный верстальщик, у которого "опыт более года" сразу бы понял, что закруглять углы заранее на сайте никто не будет и все это нужно предусмотреть в верстке. Олег этого не сделал. Но это не страшно - всякое бывает. Я указал на ошибку, на что выслушал массу детских отговорок начиная от "этого сделать нельзя" до "а дизайнер нарисовал это в одном слое". Так вот, что я хочу сказать, Олег. Профессионалы могут сверстать качественный проект из одной jpeg картинки, а не ныть и валить все на дизайнера. Серьезней надо быть. Указали в профиле, что профессионал - соответствуйте!
HTML-верстка
1 отзыв(-1)
от $5
от 5 дней
#4995