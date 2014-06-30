Alexand604

Компания занимается производством и продажей лестниц, требуется написать текст про модульные лестницы.
Копирайтинг16 заявок
Закрыт
9 лет назад
Компания занимается производством и продажей лестниц, требуется написать текст про модульные лестницы.
Требуется написать сео статью размером 2500 знаков, на тему грузоперевозок. Какие надо использовать ключи и подробное задание скину в ЛС.
Требуется нарисовать 9 флэш баннеров на основе имеющихся заглушек, исходники в psd, так же имеется пример уже готового баннера.