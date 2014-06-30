Alexand604

Александр Alexand604

 
33 годаРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
inesha
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Статья на тему грузоперевозок 2.5к знаков
Опытный и позитивный заказчик. От сотрудничества остались только положительные впечатления.
По срокам, качеству текста и оперативности в общении очень понравился данный исполнитель.
Ответный отзыв
ShutniK
31 годИталия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
9 баллов
10 лет назад
Нарисовать 9 флэш баннеров.
Хороший клиент, всё прошло отлично. Немного задержал оплату но не беда. Остался с положительными эмоциями.
Адекватно выполнил свою работу, без задержек и лишних вопросов сделал отличные баннеры.
Ответный отзыв