дизайнер 2-Д,3-Д
Профессионально работаю в 2-Д приложениях, рисую от руки, создаю необычный
интересный дизайн, могу полностью скопировать стиль или создать концептуально новый образ!
При необходимости использую 3-Д приложения для создания простых сцен
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
12 лет назад
Работу выполнил на отлично! Особенно порадовали сроки, обложку сверстал быстро и качественно! Настоящий профессионал, рекомендую!
Ответный отзыв
Заказчик ясно и четко формулирует задачу, оплачивает сразу после утверждения эскиза. С такими людьми приятно работать!
3D-графика
1 отзыв
от $50
от 1 дня
#142
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#455
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#757
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#1230
Баннеры
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#3258
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#4848