AlexanderGR

Гречиха AlexanderGR

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
дизайнер 2-Д,3-Д

Профессионально работаю в 2-Д приложениях, рисую от руки, создаю необычный

интересный дизайн, могу полностью скопировать стиль или создать концептуально новый образ!

При необходимости использую 3-Д приложения для создания простых сцен

Отзывы заказчиков

seryy
51 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Нужно сделать 3D обложку для журнала
Работу выполнил на отлично! Особенно порадовали сроки, обложку сверстал быстро и качественно! Настоящий профессионал, рекомендую!
Заказчик ясно и четко формулирует задачу, оплачивает сразу после утверждения эскиза. С такими людьми приятно работать!
Ответный отзыв
3D-графика
1 отзыв
от $50
от 1 дня
#142
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#455
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#757
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#1230
Баннеры
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#3258
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#4848
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