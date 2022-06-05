AlexanderHMK

Профессиональный анализ и перевод текстов любой сложности. RU|UKR|ENG.

Мой большой опыт работы в данной сфере и многочисленный текстовый функционал заведомо гарантирует быстроту и качество исполнения Ваших заданий.

Славянская, английская группа языков - анализ, корректировка, набор, перевод, транскрибация.

Ответственный, опытный подход к работе, своевременное и безошибочное выполнение заданий в оговоренный срок. Филологическое образование. Тонкий разбор ТЗ и индивидуальный подход. Обсуждение условий лично.

Работа со мной - работа в удовольствие.