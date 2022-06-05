AlexanderHMK

Александр Гомонюк AlexanderHMKAlexanderHMK
34 годаУкраина/Одесса
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Профессиональный анализ и перевод текстов любой сложности. RU|UKR|ENG.
Мой большой опыт работы в данной сфере и многочисленный текстовый функционал заведомо гарантирует быстроту и качество исполнения Ваших заданий.
Славянская, английская группа языков - анализ, корректировка, набор, перевод, транскрибация.
Ответственный, опытный подход к работе, своевременное и безошибочное выполнение заданий в оговоренный срок. Филологическое образование. Тонкий разбор ТЗ и индивидуальный подход. Обсуждение условий лично.
Работа со мной - работа в удовольствие.
Предлагаю Вам пополнить ряды моих постоянных, что обязательно - довольных, заказчиков.